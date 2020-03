Stasera in tv: Tutto è Possibile sostituisce Made in Sud Made in Sud è stato interrotto a causa dell'emergenza Coronavirus, ma Stefano de Martino tornerà il 23 Marzo con il programma Stasera tutto è possibile.

La partenza del programma Made in Sud è stata fermata a causa dell’emergenza Coronavirus, mentre Stefano de Martino tornerà a trionfare in prima serata su Rai2 con Stasera tutto è possibile. A partire dal 23 marzo ne verranno trasmesse le repliche.

Il lunedì sera su Rai2 sarà indubbiamente divertente. Dal 23 Marzo infatti le puntate della quinta edizione andata in onda nell’autunno del 2019, torneranno sui teleschermi in compagnia del conduttore Stefano de Martino. Niente di strano dato che a causa dell’emergenza Covid19, molti palinsesti sono stati modificati ed altri addirittura sospesi. Le serate “vuote” vengono quindi riempite a suon di repliche di programmi di successo.

Nonostante in questo momento gli italiani necessitino più che mai dell’intrattenimento data la costante e funesta presenza su tutti i palinsesti del Covid19, molte emittenti televisive hanno detto stop ad alcuni show come Made in Sud. Quest’ultimo sarebbe dovuto iniziare con nuove e divertenti puntate su Rai2 ma è stato cancellato al momento e rinviato a data da definire.

Ma le tante fan di Stefano de Martino possono comunque gioire ed essere felici perchè l’appuntamento con il bel partenopeo nonché marito di Belen Rodriguez, tornerà il 23 marzo su Rai2 con Stasera tutto è possibile. Gli ospiti della replica della prima puntata che andrà in onda sono Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero. Il programma prevede che questo gruppo di Vip, affronti una serie di sfide, di prove divertenti come prove di ballo, canto, improvvisazione e mimica.

Ad essere saltato dalla scaletta della programmazione non c’è solo Made in Sud; sono numerosi i programmi interrotti e posticipati a data da definire come Uomini e Donne, La Prova del cuoco, Ballando con le Stelle, la Corrida,Verissimo, Domenica Live, Forum e La Repubblica delle Donne.