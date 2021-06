Periodo da dimenticare per Stash dei The Kolors, il cantante, che ha rivestito anche il ruolo di giudice di Amici di Maria De Filippi nella ventesima edizione del talent show, risulta essere indagato dagli organi competenti.

Al cantante viene recriminato di aver commesso un reato di ricettazione per aver pagato delle auto a noleggio, le auto sarebbero poi una Ferrari e una Maserati con dei soldi riconducibili alla ditta Air Protech, sotto gli occhi degli inquirenti.

A dare la notizia fornendo alcuni dettagli è il Il Giorno, sulle pagine del quotidiano si può leggere testualmente quanto segue:

“Il pm di Milano, Giovanni Polizzi, apre un nuovo filone di indagine sul caso Sonia Carapezzi, la 46enne condannata a un anno e 6 mesi per aver sottratto tre milioni dalla ditta ‘Air Protech’ di Magenta. Questa volta però in causa c’è anche Antonio Fiordispino, al secolo Stash, cantante del gruppo dei The Kolors, legato alla donna da amicizia. Il cantante sarebbe indagato per ricettazione, avendo sottoscritto contratti per il noleggio di due Ferrari e una Maserati, pagate da conti riconducibili alla stessa Air Protech di Magenta”.