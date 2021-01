Stefania Orlando, a Live spunta un fratello segreto dal passato

Scoop ieri a Live-Non è la D’Urso dove si è parlato di un presunto fratello segreto di Stefania Orlando. L’uomo, che si chiama Gianni, racconta di essere stato mandato in collegio quando aveva 7 anni:

“Il mio primo nome è Antonio. Da quando ho sette anni è subentrato “Gianni” perché c’erano troppi “Antonio” in famiglia. Il mio cognome è Orlando. Prima della nascita di Stefania e Fabio, a 7 anni sono stato mandato in collegio. Da quello che ho come ricordo, è perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa” – svela l’uomo a Barbara D’Urso.

Gianni ha scritto una lettera alla sorella Stefania appuntando il fatto che in casa non l’abbia mai nominato.

“Ho scoperto che quando, da bambino, tornavo a casa, mamma a Stefania e Fabio diceva che ero un amichetto che andava a trovarlo, non loro fratello. Hanno saputo il nostro legame trent’anni fa”.

Gianni Orlando non fa sconti e dà tutta la colpa a sua madre. “Io non ho nulla da nascondere. La colpa è stata di mamma, non di Stefania. Io non sono qui per fare dispetti a nessuno, ma vorrei solo un abbraccio” -conclude.

Stefania Orlando ha sentito il compagno Simone Gianlorenzi

Intanto Stefania Orlando si sta vivendo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Dopo oltre 100 giorni di permanenza, le energie psichiche iniziano a scarseggiare. Sempre a Live ieri sera c’era ospite in studio il compagno Simone Gianlorenzi che ha ammesso di aver sentito Stefania nei giorni scorsi.

Il Grande Fratello visto il prolungamento del programma fino a oltre metà febbraio ha deciso di far fare una telefonata ad un familiare per ogni concorrente. Simone ha ammesso di averla sentita molto stanca e provata soprattutto per la vicenda del suo ex marito Andrea Roncato, la quale si è detta molto dispiaciuta ed è scoppiata in lacrime mentre ne parlava.