Stefania Orlando in lacrime: “Mi piange il cuore”

Il periodo è davvero drammatico, molte attività sono in procinto di chiudere e molte hanno giù chiuso. Stefania Orlando, oggi, reduce dal Grande Fratello VIP 5 ha deciso di rompere il silenzio sui social e lasciarsi andare ad un duro sfogo.

La donna, da sempre molto forte, si è mostrata in un suo momento di debolezza. Stefania Orlando ha parlato apertamente di quanto sta accadendo in Italia e senza mezzi termini è arrivata ad una conclusione: “La mia riflessione di oggi è che mi piange il cuore”.

Il riferimento è poi esplicito, la donna si è lasciata andare a questa riflessione dopo che una chiusura di un’attività l’ha toccata molto da vicino:

Tanti negozi stanno chiudendo. Questa era una profumeria storica nella mia zona. Quando sono venuta qui più di vent’anni fa già era aperta ma non so da quanti anni e ha chiuso per questa crisi, per questo Covid.