Stefania Orlando si separa dal marito Simone: “Era inevitabile”

Stefania Orlando si separa ed a ufficializzare la fine della sua storia d’amore con Simone Gianlorenzi è lei stessa sui social. La ex gieffina ha conquistato tutto il pubblico da casa con il suo modo di fare, la sua schiettezza ma anche il suo senso ironico.

Nel corso dei lunghi mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Stefania aveva raccontato il profondo amore che la legava a Simone. Un sentimento forte che in più occasioni ha fatto sognare i suoi fan ma anche i telespettatori.

Purtroppo però, la magia che li legava sembra del tutto vanita tanto da portarli ad un’amara decisione. Nei giorni scorsi è la stessa Stefania Orlando ad annunciare la fine del suo matrimonio e di conseguenza la loro separazione.

A dare la conferma è la ex gieffina all’interno del proprio profilo Instagram con un lungo e significativo post a riguardo. Parole che nessuno si sarebbe mai aspettato e che hanno lasciato l’amaro in bocca a tutte le persone che sui social seguivano con grande affetto il loro amore.

Stefania Orlando si separa dal marito Simone

Inaspettatamente è la stessa ex gieffina a rivelare la decisione presa nei confronti del suo matrimonio. Quest’ultima dopo diversi giorni di silenzio ha così confermato la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, decidendo così di separarsi.

All’interno del proprio profilo Instagram, Stefania ha affermato: “Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse”.

Quest’ultima ha poi richiesto di rispettare la sua privacy in merito alle motivazioni della sua decisione. “Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta, quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto difficile per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme. Un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”.