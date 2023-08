Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono tornati insieme? Lo scatto social non lascia alcun dubbio

Nel corso delle ultime ore i nomi di Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Dopo aver annunciato la separazione qualche mese fa, pare che oggi la coppia abbia deciso di tornare insieme: lo scatto social non lascerebbe alcun dubbio.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia protagonisti sulle loro rispettive pagine social di uno scatto che sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. I due hanno infatti annunciato ai followers di essere tornati insieme, dopo la notizia della separazione di qualche mese fa.

Queste sono state le parole che i due hanno accompagnato allo scatto condiviso sui social e che li ritrae di nuovo insieme, felici e sorridenti:

Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio.

Dunque sembra che tra Stefania e Simone sembra essere tornato il sereno; la coppia è ora più innamorata e felice che mai.

Inutile dire che la notizia in questione ha diviso il popolo del web. Se da una parte sono state moltissime le persone che si sono congratulate con Stefania e Simone per il loro ritorno di fiamma, altre hanno messo la coppia al centro di non poche polemiche. Alcuni, infatti, hanno accusato Stefania Pezzopane e Simone Coccia di voler attirare l’attenzione mediatica solamente per interessi televisivi. Si vociferava infatti che Simone Coccia avrebbe dovuto far parte del cast dell’edizione dell’Isola dei Famosi.

Nonostante le polemiche in cui sono stati coinvolti, Stefanie e Simone hanno preferito rimanere in silenzio e non commentare le critiche che in queste ore i molti utenti del web stanno rivolgendo alla coppia. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i due riveleranno ulteriori retroscena riguardo la decisione di tornare di nuovo insieme.