Stefano Bettarini non ha preso bene la squalifica del Grande Fratello VIP dell’anno scorso. L’ex calciatore ha ancora il dente avvelenato e dopo l’edizione di quest’anno la rabbia è ancora più accentuata.

Non è la prima volta che Stefano Bettarini si scaglia contro Alfonso Signorini in particolare quando ha scoperto l’entrata di Antonio Medugno ha commentato in modo feroce sotto al post del reality:

Questo programma prima era un viaggio introspettivo: un percorso alla scoperta dei personaggi stessi… Con le loro fragilità, le loro debolezze e perché no, i loro errori. Sicuramente qualcosa di molto più credibile e interessante.

Oggi invece non conta più quello che avviene nella casa, ma chi CONDANNERÀ o ASSOLVERÀ il “DESPOTA”all’interno del programma, con storie finte, gossip dando fine a quello che ERA un programma con contenuti. Da GF Vip a MARKETTE…. Peccato non ci sia Chiambretti.

Un altro episodio che ha fatto inferocire Stefano Bettarini è la mancata squalifica di Katia Ricciarelli, l’anno scorso non andò proprio così con Alda D’Eusanio che fu squalificata quasi immediatamente. Il calciatore quindi commenta:

Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio.

Tu che ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti, tu e soltanto tu, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, tu che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa – ha continuato Stefano Bettarini -. Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza darmi mai diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le palle!”, attacca, riferendosi alla disparità di trattamento tra la sua squalifica dopo tre giorni trascorsi all’interno della casa e il televoto “lampo” concesso ad Alda D’Eusanio.

Infine hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete.