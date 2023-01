Stefano De Martino, ecco cosa faceva prima di diventare famoso

Stefano De Martino è uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo. Salito alla ribalta grazie alla partecipazione ad Amici nel 2009, nel corso degli anni ha assunto sempre maggior popolarità anche grazie a fidanzamenti eccellenti come quello con Belen Rodriguez.

Napoletano verace, Stefano ha iniziato la sua carriera come ballerino. Ad Amici riuscì a qualificarsi per le fasi finali terminando la sua avventura nel reality al quinto posto. Fin da subito ha conquistato i telespettatori con la sua bellezza e simpatia. Dopo l’esperienza ad Amici ha girato il mondo come ballerino prima di rientrare in Italia e decidere di spostarsi più sul mondo dell’intrattenimento.

Fonte: web

Ad Amici lo abbiamo rivisto ma in veste di giudice e in questi anni lo abbiamo visto al timone di diversi programmi televisivi come ad esempio Made in Sud.

Stefano è diventato popolare anche con dei fidanzamenti eccellenti. In primis quello con Emma Marrone lasciata poi dopo aver conosciuto Belen ad Amici. Con Belen è stato un grande amore e da quel matrimonio è nato anche Santiago. La coppia poi qualche anno fa si è separata salvo ricongiungersi nel corso del 2022.

Dopo i tentennamenti iniziali fu il settimanale Chi a pubblicare alcuni scatti intimi che vedevano la coppia in vacanza insieme. Alla fine la decisione di uscire allo scoperto e difatti Belen e Stefano formano oggi una delle coppie più seguite e apprezzate nel mondo dello spettacolo.

Di Stefano ormai si sa tutto, anche del suo passato non proprio facile e dei sacrifici che è stato costretto a fare per inseguire il suo sogno di diventare ballerino. Ma non tutti sanno un retroscena in arrivo sempre dal suo passato. A raccontarlo fu lo stesso Stefano nel corso del programma “Stefano de Martino-su di me” andato in onda su Real Time.

In quell’occasione Stefano ha ammesso di aver lavorato anche come fruttivendolo prima di diventare famoso grazie alla partecipazione ad Amici.