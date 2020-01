Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbero essere accusati di rapina Stefano De Martino e Belen Rodriguez rischiano grosso: potrebbero essere accusati di rapina aggravata e lesioni, come richiesto dal PM

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero essere accusati di rapina aggravata e lesioni. La notizia può suonare strana ma si tratta di una cosa vera, purtroppo. La Procura ha ricevuto gli atti in cui viene richiesta la riqualificazione del capo d’imputazione per la coppia. Ecco cos’è accaduto.

Brutte notizie per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due erano stati accusati di presunta aggressione ai danni di 2 paparazzi. I fatti risalgono al 2012 e sono accaduti a Palmarola, nelle isole Ponziane. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno negato sempre la versione data dai 2 fotografi.

Adesso, però, le cose si stanno complicando. La Procura di Latina, dopo aver studiato gli atti e i nuovi dettagli emessi recentemente, ha deciso di cambiare le imputazioni. I due coniugi dovevano presentarsi davanti a un giudice monocratico per difendersi dall’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in relazione alla presunta aggressione ai danni di due paparazzi.

Adesso, però, la Procura ha ricevuto gli atti in cui viene chiesta la riqualificazione del capo d’imputazione in uno ben più grave che porterebbe i coniugi De Martino in Tribunale con l’accusa di rapina aggravata e lesioni.

Ovviamente, alla richiesta di riqualificazione del capo d’imputazione è stata allegata la richiesta di rinvio al giudizio. Tutto sarà discusso in un’udienza preliminare. In parole povere, è tutto ancora da vedere.

Per chi non lo sapesse, Belen Rodriguez e Stefano De Martino stavano in vacanza a Palmarola nel 2012. Erano su una barca in mezzo al mare quando un paparazzo si è avvicinato a bordo di un gommone per scattare delle foto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, così come viene affermato nella ricostruzione dei fatti fatta dal PM, avrebbero cercato il paparazzo che si trovava sull’isola con un collega, l’avrebbero minacciato e poi picchiato con calci e pugni per farsi consegnare le foto contenute all’interno della macchina fotografica. Poi, avrebbero distrutto le foto e riconsegnato la macchinetta.

Il paparazzo e il suo collega hanno poi denunciato l’accaduto ai carabinieri. Il processo contro Belen Rodriguez e Stefano De Martino è iniziato a novembre 2019 presso il Tribunale di Latina.

Torneremo con aggiornamenti.