Stefano De Martino, il ritorno in tv con Made in Sud: la data Stefano De Martino dichiara il suo ritorno con Made in Sud, dopo una pausa lunga dal piccolo schermo

Stefano De Martino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, annuncia il ritorno di Made in Sud, programma Rai che l’ha consacrato a tutti gli effetti. Forse qualcosa sta iniziando a tornare alla normalità e dal primo di giugno le puntate dei Made in Sud potrebbero ripartire.

A causa dell’emergenza in cui ci troviamo da quasi due mesi, i palinsesti delle principali emittenti televisive, Rai e Mediaset avevano tirato il freno a mano. Programmi sospesi, altri interrotti, ora sembra che le cose inizino a cambiare. Made in Sud, lo show condotto magistralmente dall’affascinante partenopeo Stefano De Martino è pronto per tornare sul piccolo schermo anche se la data definitiva ancora non c’è.

Stefano De Martino è dunque pronto e in fibrillazione per la ripresa del suo Made in Sud e raggiungerà l’auditorium Rai di Napoli per iniziare la realizzazione delle prime sei puntate del programma. Il rinnovo sulla scelta di Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud, è arrivata anche grazie al successo che ha registrato un altro programma presentato dal marito di Belen Rodriguez, “Stasera tutto è possibile“.

Tempo addietro Stefano De Martino si era così pronunciato in merito a Made in Sud: ” Un po’ tutti i palinsesti sono saltati e non sappiamo quando e se andrà in onda. Nel frattempo facciamo telefonate, riunioni, mettendo a punto nuove idee. Made in Sud è stato il primo vero programma in cui mi sono dovuto mettere in gioco, ci mettevo la faccia. Con Made in Sud è stata la prima volta che se avevo fatto bene mi prendevo i meriti e se avevo fatto male, le conseguenze“.

Stefano De Martino guiderà il timone di Made in Sud assieme a Fatima Trotta. Una coppia televisiva che funziona. Altra coppia che funziona è quella Stefano De Martino e Belen Rodriguez che dopo una lunga separazione sono tornati assieme e si amano più che mai. Vivono insieme a Milano con il loro figlio Santiago, la loro gioia più grande.