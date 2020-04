Stefano De Martino lascia Belen Rodriguez a casa per fare Made in Sud Stefano De Martino si trova a Napoli da solo per prendere parte a Made in Sud: Belen Rodriguez è a casa

Stefano De Martino si trova attualmente a Napoli, lontano da Belen Rodriguez. Il ballerino, infatti, ha dovuto lasciare la moglie ed il figlio Santiago per prendere parte alla nuova edizione di Made in Sud. Questo, però, lo costringe a passare la quarantena da solo, lontano dalla famiglia.

Ritorna negli schermi degli italiani Made in Sud, il programma nel quale vediamo Stefano De Martino al fianco, in questa edizione, di Fatima Trotta. La decisione di prendere parte a questo programma, sicuramente, non è stata presa a cuore leggero. Lo testimonia in fatto che la sua famiglia è rimasta a Milano.

Il trasferimento è stato svelato da alcune sue storie su Instagram, nelle quali ha svelato anche che Made in Sud tornerà in onda tra un mese: “Ritorna Made in Sud, in onda tra un mese. Per questo motivo mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”.

A Napoli, Stefano De Martino ha la sua famiglia di origine. Contrariamente a quello che si può pensare, però, non è con loro al momento. Sicuramente per motivi di sicurezza, si torva da solo e decide anche di mandare un pensiero affettuoso a chi si sta passando la quarantena da mesi da solo.

Così il presentatore scrive in una storia su Instagram: “Abbraccio forte tutti coloro che stanno affrontando questa quarantena da soli perché io ho avuto la fortuna di passarla finora con la mia famiglia e oggi mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli. Forza, speriamo che passi questo periodo”.

In questo periodo, il volto di Stefano De Martino è ricorrente nei canali Rai: è il protagonista delle prime serate di Rai 2, grazie alla messa in onda delle repliche del suo programma Stasera tutto è possibile. Per sei settimane di questa estate, in prima serata, ci sarà la messa in onda delle puntate di Made in Sud che, ovviamente, saranno senza pubblico e partiranno dal 1 giugno in poi.