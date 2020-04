Stefano De Martino si sfoga contro Vittorio Feltri: “voglio guardare avanti” Vittorio Feltri ha da poco fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato l'Italia a bozza aperta: Stefano De Martino non ha potuto fare a meno di commentare

Vittorio Feltri, ospite in una trasmissione televisiva, ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato l’intera Italia a bocca aperta e indignata. A questo proposito, contro di lui si scaglia anche Stefano De Martino che, in uno sfogo sui social, decide di dire la sua a riguardo: “voglio guardare avanti”.

Ospite nella trasmissione Fuori dal Coro, di Mario Giordano, Vittorio Feltri ha pubblicamente attaccato il sud Italia e i suoi abitanti definendolo inferiore: “Non soffrono di complessi di inferiorità, in molti casi sono inferiori”. Ma non si è fermato affatto qui, continuando a mandare giù insulti di ogni tipo .

“Ma chi se ne frega che si arrabbiano. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire”, così continua il direttore del giornale Libero, irremovibile nella sua posizione a dir poco discriminatoria. Ad intervenire sono stati in molti e, tra questi, vediamo Stefano De Martino, che ha voluto dire la sua.

“Io mi ricordo poche cose della storia a scuola ma mi stava antipatico Metternich, un cancelliere austriaco dell’800 che per disprezzare l’Italia disse: L’Italia è solo un’espressione geografica. Volendo intendere che, essendo divisa in tanti piccoli stati e staterelli, sempre occupati a litigare fra loro, non poteva avere nessuna considerazione. Ora sentire certe dichiarazioni”, questo il commento del ragazzo, a dir poco indignato dalle dichiarazioni del giornalista.

Anche se ha avuto la delicatezza di non fare alcun riferimento diretto al personaggio di Vittorio Feltri, si può ben dedurre come la frecciatina sia decisamente riferita a lui. Anche perché le parole utilizzate dal giornalista hanno lasciato senza parole non solo Stefano De Martino, ma tantissimi altri.

Tra questi, vediamo anche il cantante napoletano Gigi D’Alessio, che ha fatto un post su Instagram chiedendo provvedimenti e di non dare più voce a questo personaggio. Inoltre, è arrivata anche la notizia che il comune di Napoli ha chiesto un provvedimento per radiare Vittorio Feltri dall’Ordine dei giornalisti.