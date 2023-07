Stefano e Belen si sono lasciati? Sul web emergono due indizi

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sarebbero di nuovo separati. A confermare la rottura sarebbero due indizi emersi in rete nel corso delle ultime ore. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime settimane, le voci su una presunta separazione si fanno sempre più insistenti.

Dopo le numerose smentite di giugno, sono giunti due indizi che rappresenterebbero la conferma di una nuova separazione. Il primo segnale sono le foto che ritraggono la modella argentina insieme a Stefano De Martino le quali sono sparite dal profilo Instagram ufficiale di Belen. Il secondo segnale è l’assenza della fede sul dito del conduttore di Torre Annunziata. Infatti, il diretto interessato si è presentato ai palinsesti Rai 2023 2024 senza l’anello.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto si tratta solo di supposizioni e i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla vicenda. I due romperanno il silenzio? Non ci resta che scoprirlo!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la precedente separazione e l’ultima apparizione in pubblico

Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono tornati ad essere una coppia nell’anno 2022. La modella argentina e il conduttore non hanno mai ufficializzato il loro ritorno di fiamma ma, in occasione di una serie di interviste, entrambi avevano parlato dell’uno e dell’altra. Se le indiscrezioni sulla rottura fossero vere, questa sarebbe la terza volta che la coppia metterebbe un punto definitivo alla loro storia d’amore. I due sono apparsi insieme l’ultima volta il 5 giugno, quando a Napoli è stata celebrata la vittoria del terzo scudetto.