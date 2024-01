Di recente fuori dal Grande Fratello si sta creando un vero e proprio caos mediatico che gira intorno a Stefano Miele. Il tutto è nato a causa di una segnalazione inviata all’Influencer di gossip Deianira Marzano che, spiega come in realtà quest’ultimo abbia mentito a tutta l’Italia.

Un retroscena importantissimo che porterebbe avanti alcuni dettagli inediti che vedono protagonista il nuovo concorrente e il suo lavoro. L’utente social infatti, avrebbe riportato come Stefano non sia un vero e proprio stile e come, ha mentito anche allo stesso Alfonso Signorini. Ecco i dettagli.

Stefano Miele, chi è davvero: l’indiscrezione e il caos fuori dal GF

La segnalazione arrivata nelle ultime ore a Deianira Marzano spiega come Miele non sia un vero stilista ma bensì lavori come commesso. Proseguendo infatti, rivelerebbe chi sia davvero il concorrente e i suoi reali rapporti professionali con Federico Massaro che, lavora per un famoso brand di moda che ha avuto contatti proprio con il diretto interessato.

Rivelazioni del tutto inaspettate ed interessanti che spiegherebbero come Stefano Miele sia entrato nella casa più spiata d’Italia mentendo sul suo lavoro. Quest’ultimo all’interno della propria presentazione aveva affermato di essere uno stilista e di aver avuto contatti con famosi brand di alta moda.

Parole che secondo l’utente Instagram sarebbero completamente false. La segnalazione arrivata alla Marzano afferma come Stefano ormai da tantissimi anni lavori come commesso e non abbia mai intrapreso la strada da stilista come, lui aveva invece dichiarato.

Lui conoscerebbe molto bene Federico Massaro che invece lavorava con una famosa azienda di moda come modello. Sembra inoltre che l’Influencer abbia inoltre avuto una storia d’amore con un ricchissimo cliente straniero, motivo per il quale sia stato poi mandato via.

Parole che, se confermate potrebbero cambiare per sempre l’idea che i telespettatori, i gieffini e lo stesso programma si erano fatti nei confronti di Stefano Mele sia fuori che all’interno del reality.