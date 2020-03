Stella, l’unica figlia di Antonio Banderas, ha già 22 anni e fa innamorare il mondo con la sua bellezza Stella, l'unica figlia di Antonio Banderas, qui era solo una bambina ma ha già 22 anni e fa innamorare il mondo con la sua bellezza

Stella Banderas Griffith è la bellissima figlia di Antonio Banderas, frutto dell’amore con Melanie Griffith. La ragazza è nata nel settembre 1996 ed è sempre stata la principessa di papà, non solo perché sicuramente per un padre non esiste una ragazza più bella della sua bambina, ma anche perché migliaia di persone hanno riconosciuto che Stella ha ereditato la migliore genetica da entrambi i genitori.

In questa foto è evidente l’amore profondo di Antonio Banderas per la sua bambina. Sebbene certamente, tutti i bambini siano preziosi come bambini, nel tempo non tutti mantengono quella bellezza fisica. Ma nel caso di Stella, a 22 anni, è ancora più bella che mai. E così viene costantemente acclamata dai suoi fan sul suo account Instagram.

Stella ha più di 100.000 seguaci con cui condivide immagini della sua vita quotidiana … E ne ha alcuni che si dichiarano proprio innamorati.

I suoi capelli castano chiaro e gli occhi blu profondo definiscono la sua straordinaria bellezza. Molti sostengono che mantiene le caratteristiche fisiche di suo padre, che ama molto e ha persino condiviso immagini emotive con lui di quando era piccola.

Stella è un’amante inveterata della natura e dei piani all’aperto, nonché un fervente difensore degli animali. Nel corso degli anni, continua a pubblicare foto con suo padre, che mostra il legame speciale che li unisce: Nel 1999, Stella ha avuto un ruolo nel film “Crazy in Alabama”, lo stesso prodotto da suo padre e interpretato da sua madre.

Stella non ha ancora comunicato se la sua dedizione professionale si concentrerà sulla recitazione o sulla moda, ma molti sostengono che avrà tutte le porte aperte per una carriera promettente. Di recente, ha spostato tutti i suoi fan con un home video del 1998, che ha pubblicato sul suo account Instagram, con la voce di suo padre. È la cosa più emozionante che ci sia!

I loro profili social sono pieni di immagini accattivanti che i suoi fan non smettono di condividere e commentare. Ma ciò che è particolarmente notevole è la relazione bellissima che ha con suo padre. Le auguriamo di diventare ancora più forte e continuare a stupire il mondo con la sua bellezza.