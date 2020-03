View this post on Instagram

L’emergenza di questi giorni ha cambiato e continuerà a cambiare la nostra vita. Spero che questo momento di paura, solitudine e morte possa far apprezzare a tutti noi le piccole cose come la semplicità, la verità, l’amore, gli animali e la natura: chi rispetta la natura, rispetta se stesso! Ci svegliamo presto ogni giorno con la voglia di riprenderci la nostra routine ma adesso è arrivato il momento di fermarci ed essere consapevoli e coscienziosi. Mi avrete sentito parlare, molto spesso, della disciplina riferita alla danza. Ecco, oggi quel senso di disciplina, intesa come collettività, ordine e osservanza, è da estendere nella sua totalità alla nostra vita quotidiana. Mi riferisco a disciplina e rigore nei confronti delle ultime regole del governo. In questo momento così critico e inesplicabile, la responsabilità, la disciplina e il buon senso ci trarranno in salvo. A tutti i danzatori, coreografi, maestri, allievi e “produttori di arte”: RESTIAMO UNITI! Se siamo uniti nella vita lo saremo anche nell’arte. Con la speranza che questo momento di pausa serva a tutti noi per appassionarci ed ispirarci ancora di più, vi mando un affettuoso saluto. Alessandra #alessandracelentano #iorestoacasa