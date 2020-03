Storie Italiane, Benedicta Boccoli si racconta: “non mi sono lasciata con Maurizio Micheli” Benedicta Boccoli, attrice e sorella di Brigitta Boccoli, racconta se stessa: il suo rapporto con la sorella e con Maurizio Micheli

Benedicta Boccoli, nello studio di Storie Italiane, intervistata da Eleonora Daniele, racconta se stessa, la sua storia eil suo rapporto con la sorella, Brigitta Boccoli, ma soprattutto con Maurizio Micheli, il suo amore storico.

L’attrice e showgirl racconta di quanto sua sorella sia importante per lei, di quanto la loro relazione sia forte e, anche se con parecchie litigate, indissolubile.

Ma l’attenzione della giornalista Eleonora Daniele, vira direttamente su quella che è la sua relazione con Maurizio Micheli, compagno storico di Benedicta Boccoli. Si era infatti vociferato, di recente, che i due avessero rotto la loro relazione. È proprio nello studio di Storie Italiane che Benedicta Boccoli smentisce tutte queste voci dicendo che tra lei e Maurizio Micheli non sia mai finita.

Così parla Benedicta Boccoli:

“È l’uomo della mia vita, il mio punto fermo.”

E poi aggiunge:

“Non ci siamo mai lasciati, ci siamo sempre sentiti, siamo sempre rimasti in contatto. Quindi mi rendo conto che è l’uomo della mia vita.”

Inoltre aggiunge che, in caso di necessità, è sempre lui il suo punto fermo, non altri. Con queste parole conferma deciamente in fatto che la loro relazione non sia mai finita, ma che sia tutt’ora in corso.

Ritornano poi a parlare della sua relazione con la sorella e dei loro passati lavori assieme in televisione. Le sorelle Boccoli sono decisamente una coppia affiatate e grandi intrattenitrici televisive.

Il tutto si sposta sul fatto che la sorella, Brigitta Boccoli, sia diventata mamma. Benedicta Boccoli, invece, sceglie di non voler diventare mamma, poichè si sente sempre figlia. Ammette di aver pensato, nella sua vita, di voler diventare mamma, ma che la sua vita è completamente devota al lavoro e non sente la necessità di avere figli.

Aggiunge soprattutto che, nei confronti dei nipoti e della sorella, lei non abbia mai provato invidia o rabbia, ma solo e soltanto tanto amore e affetto.

Infine, è l’amica Rosita Celentano a fare una video-dedica a Benedicta Boccoli, raccontando inoltre di una loro vacanza memorabile a Los Angeles. E aggiunge:

“Non vedo l’ora di condividere qualcosa con te, fosse pure adottare un figlio. Perchè secondo me io e te insieme possiamo fare grandi cose.”

Non sono mancate le lacrime alla fine del video da parte di Benedicta Boccoli, commossa per le parole dell’amica Rosita Celentano.