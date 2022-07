Stranger Things, le t-shirt per celebrare la serie

Se ami Stranger Things, le t-shirt dedicate alla serie tv non le puoi proprio non avere nel tuo guardaroba. Sono anche l’idea regalo perfetta per tutti gli appassionati delle vicende che ci portano a Hawkins, una cittadina americana dove ne succedono di tutti i colori. Soprattutto nel sottosopra.

Su Amazon puoi trovare le magliette dedicate alla serie tv dei record, in onda con l’ultima stagione su Netflix. Cosa succederà ai protagonisti? Riusciranno a venire a capo di una situazione da incubo?

Scoprilo guardando la serie tv, indossando la maglietta e mangiando un po’ di pop corn. Preparati a fare un salto indietro nei roboanti anni Ottanta!

Stranger Things 4, Hellfire Club Logo, Maglietta

Ecco la t-shirt ufficiale di Stranger Things per chi vuole far parte del tanto contestato Hellfire club. La maglietta è in cotone al 100%. Il taglio è classico con maniche con doppia cucitura e orlo inferiore. La t-shirt è disponibile da uomo, da donna e da bambino, nei colori bianco, argento e grigio, nelle taglie che vanno dalla S alla 3XL per gli adulti e da 2 a 12 anni per i bambini.

Stranger Things 4 Hellfire Club Logo Maglietta Officially Licensed Stranger Things Apparel for Men - Women - Boys - and Girls; Hellfire Club T-Shirts; Eddie Munson T-Shirts; Demon T-Shirts; Flaming Sword T-Shirts; Mace T-Shirts; D20 T-Shirts; D4 T-Shirts;

21NXST00095C-001

Netflix, Stranger Things – Hawkins 85, Maglietta dallo stile vintage

Facciamo un viaggio a Hawkins, andando indietro nel tempo fino al 1985? Ecco la t-shirt retrò in diversi colori (carta da zucchero, erba, verde mela, grigio), nelle taglie per lui e per lei dalla S alla 3XL. Le t-shirt sono in cotone al 100%, leggere, traspiranti e dal taglio classico. Proprio come negli anni Ottanta.

Netflix Stranger Things Hawkins Strange Things 85 Retro Maglietta Officially Licensed Stranger Things Apparel

19NXST00045A-001

Netflix, Stranger Things – Steve The Babysitter Portrait – Maglietta

Alzi la mano chi vorrebbe Steve come baby sitter. Certo, è un po’ sui generis, ma pronto a tutto per difendere i “bambini”. La t-shirt dedicata è disponibile per lui e per lei nelle taglie dalla S alla 3XL nei colori nero, blu navy, blu reale, viola e grigio scuro. Le magliette sono realizzate in cotone e poliestere.

Netflix Stranger Things Steve The Babysitter Portrait Maglietta Officially Licensed Stranger Things Apparel

19NXST00083A-001

Netflix, Hawkins High School 1983 Maglietta

Frequentare la Hawkins High School non è facile. E non solo perché l’adolescenza è un periodo difficile. Ecco la t-shirt di Stranger Things per la classe 1983 con il logo della scuola più frequentata dai mostri di tutto il mondo, disponibile per lui e per lei nei colori bianca, carta da zucchero, limone, argento e grigio, nelle taglie dalla S alla 3XL, con vestibilità classica e comoda.

Netflix Stranger Things Hawkins High School 1983 Maglietta Officially Licensed Stranger Things Apparel

19NXST00058A-001

Netflix, Alphabet Lights Maglietta

Infine, ecco una t-shirt dedicata a Stranger Things che ripropone molti simboli e scene della serie tv. Ci sono gli amici in bicicletta nel mondo di sopra e le strane creature del mondo di sotto parallelo, ma decisamente più da incubo. E poi le lucine accese sulle lettere per poter comunicare con quell’altro mondo che spaventa un po’ tutti quanti. Le magliette sono disponibili per l’uomo e per la donna nei colori nero, blu navy, grigio scuro e anche pervinca. Sono magliette ufficiali della serie tv, in cotone e poliestere, dalla vestibilità classica.

Netflix Stranger Things Alphabet Lights Maglietta Officially Licensed Stranger Things Apparel

19NXST00090A-001

Se ami Stranger Things e le t-shirt non ti bastano, ecco i gadget in vendita su Amazon dedicati alla serie.