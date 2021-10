Non si fa che parlare del brutto episodio avvenuto nei confronti di Ambra Angiolini. L’attrice ha ricevuto un tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli per essere stata lasciata da Massimiliano Allegri.

Ora, il giornalista ha replicato alle varie accuse lanciate sui social, ma anche in sedi legali:

Valeri Staffelli ha anche pubblicato dei video del fuori onda in cui si vede scherzare amorevolmente con l’attrice. Sembra che lì per lì Ambra Angiolini non si sia risentita del tapiro d’oro.

L’amica Ambra Angiolini, ci tengo a dirlo, è stata avvicinata in modo amichevole dal tapiroforo Valerio Staffelli: nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio. Anzi! Per mostrarle che tutto si è consumato in modo sereno, sul nostro sito può vedere la prima parte del servizio, non andata in onda: Ambra, che ha una lunghissima carriera alle spalle e molta consuetudine con il mondo dello spettacolo, non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il servizio.