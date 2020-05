Striscia la Notizia: il fuorionda tra Marco Carta e Barbara D’Urso dietro le quinte Tra Marco Carta e Barbara D'Urso sembra esserci stato un fuorionda molto interessante: a svelarlo è stata Striscia la Notizia in un servizio

Il programma di satira più amato d’Italia, Striscia la Notizia, ha deciso di trasmettere in un servizio un piccolo dettaglio dietro le quinte di Live- Non è la D’Urso. Si tratta di un fuorionda che ha visto scontrarsi il cantante Marco Carta con la stessa presentatrice Barbara D’Urso. Questo dietro le quinte sta facendo molto discutere il pubblico a casa.

Il tg satirico ha trasmesso un video nel quale il cantante si infuria sia con la presentatrice che con gli autori della trasmissione. Il motivo principale è che aveva appena scoperto che non verrà intervistato come previsto. In realtà, Marco Carta era stato annunciato giorni prima come un futuro ospite di Live- Non è la D’Urso, ma qualcosa è andato storto.

Il ragazzo era previsto nella puntata del 3 maggio, ma per problemi di tempistiche, durante il corso stesso della puntata, gli autori si sono trovati costretti a modificare da capo la scaletta, arrivando a cancellare e spostare l’intervista al cantante. In questa sede, il ragazzo avrebbe dovuto raccontare un po’ della sua vita e dell’ultimo evento che lo ha riguardato: la morte della sua amatissima nonna.

La cosa non è affatto piaciuta al cantante, il quale, probabilmente ignaro del fatto che le telecamere fossero aperte, si è lasciato andare ad uno sfogo che è poi stato trasmesso da Striscia la Notizia. Le parole della presentatrice sono state queste: “Non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo… lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua, ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”. Dopodiché annuncia al pubblico che l’intervista a Marco Carta non verrà fatta.

A queste parole, segue la reazione, molto criticata e commentata, del cantante: “Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… deficiente. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta”.

Insomma, sembra che il ragazzo non abbia molto sopportato l’inconveniente: con questa reazione si è procurato davvero molte critiche.