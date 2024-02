Striscia la Notizia, insulti, calci e pugni contro Rajae e la sua troupe: cosa è successo

In queste ultime ore sta circolando la notizia del dramma che ha colpito Rajae e tutta la sua troupe. L’inviata di Striscia la Notizia e i suoi colleghi sono stati infatti insultati e aggrediti durante la registrazione di un servizio a Novi Ligure. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio e qual è stata la causa scatenante il dramma.

L’inviata di Striscia la Notizia Rajae e tutta la sua troupe sono stati aggrediti a Novi Ligure. L’aggressore sarebbe un ‘furbetto del biglietto’ già scoperto qualche anno fa. Stando a quanto rivelato dal noto tg satirico, pare che Rajae abbia ricevuto un pugno in faccia così come il cameran che sarebbe stato poi schiantato a terra.

Dopo la terribile vicenda subìta, Rajae e i suoi colleghi sono stati portati in ospedale e per loro i medici hanno disposto dieci giorni di prognosi. Anche l’attrezzatura per registrare il servizio è stata danneggiata. Non è la prima volta che gli inviati del noto tg satirico subiscono minacce e insulti durante le registrazioni dei loro servizi.

Chi è Rajae, l’inviata di Striscia la Notizia aggredita durante la registrazione di un servizio a Novi Ligure

Rajae Bezzaz è da anni uno dei volti fissi di Striscia la Notizia. La sua prima apparizione nel piccolo schermo risale al 2011, quando è una delle protagoniste del Grande Fratello. Dal 2015 Rajae diventa inviata di Striscia la Notizia dove contribuisce, insieme ai suoi colleghi, a smascherare truffatori e truffe ai danni dei cittadini.

Forse non tutti sanno che Rajae Bazzez ha anche scritto un libro pubblicato nel 2021; il titolo è ‘L’araba felice: la vita svelata di una musulmana poco ortodossa’. L’inviata di Striscia la Notizia ha lavorato anche al cinema. Insomma, una carriera ricca di successi e riconoscimenti quella di Rajae che nel 2023 ha ricevuto infatti il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù.