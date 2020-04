Stroncato da una lunga malattia. Muore Tommaso Caporrimo, attore de “I cento passi”. Mondo del cinema in lutto. Si è spento il noto attore siciliano

Alla fine, la lunga malattia contro la quale stava lottando da tempo, ha sconfitto l’attore siciliano Tommaso Caporrimo, 58 anni, nato a Palermo e apprezzato per i suoi lavori non solo in Sicilia ma in tutto lo stivale.

È stato sempre ricordato soprattutto per il suo volto, difficile da dimenticare e per il talento dimostrato in diversi film, tutti ambientati nella sua Sicilia. Ricordiamo tra questi: “Baaria” di Giuseppe Tornatore e ” i Cento Passi” di Marco Tullio Giordana, il “Dolce e l’amaro” di Andrea Porporati, “Alla luce del sole” di Roberto Faenza e “Lo Scambio” di Salvo Cuccia,

Ma non si era fatto conoscere soltanto per la sua fama da attore, Tommaso Caporrimo amava cucinare e molto spesso lo faceva anche per degli eventi importanti.

Innegabile lo sconforto che la perdita di Caporrimo ha causato ai suoi amici e colleghi, che lo hanno voluto ricordare con parole d’effetto, mettendo in risalto quelle che erano le sue qualità come l’amicizia, l’umiltà, la professionalità e il sorriso, che non mancava mai sul suo volto.

Il collega palermitano Paride Benessai, ha voluto ricordare l’amico attraverso un post pubblicato sui social:

“La beffa della vita è quella di un uomo che ha avuto ed esercitato la condivisione e l’amicizia, che oggi va via in silenzio e solitudine. Abbiamo fatto insieme tante cose Abbiamo sognato, urlato insieme per le ingiustizie della vita, del nostro lavoro, ma siamo stati veri, nel silenzio delle nostre riflessioni”.

A ricordarlo, è stato anche Daniele Pupella, descrivendolo come “l’amico che avvisava tutti gli attori ogni volta che c’era un provino a Palermo, perché aveva stima di tutti ed era fiero della bravura di tutti! Umile pacato e sorridente… Sempre”.

Il regista Salvo Cuccia, invece, lo ricorda così: “Era un volto caratteristico nelle pellicole girate in Sicilia, aveva recitato con grande impegno dando il meglio di sè anche nel mio film “Lo Scambio”. Aveva anche una grande sua passione per la cucina e per il cibo”.