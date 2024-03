“Stupendo, ma la cifra è da capogiro”: quanto costa l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco

Tante polemiche sul prezzo dell'uovo di Pasqua 2024 di Carlo Cracco. Scopriamo insieme cosa potrebbe giustificare un costo così elevato (è pasticceria di alto livello, non da supermercato)

Pasqua si avvicina. Il 31 marzo festeggeremo la celebrazione religiosa più importante, tra riti, tradizioni e simboli, anche gastronomici. Sicuramente l’uovo di cioccolato con sorpresa dentro è il dolce più amato. E non solo dai bambini. Esistono anche edizioni di lusso di quello che è un classico da scartare la domenica dopo il lauto pranzo. Come ad esempio l’uovo di Pasqua 2024 di Carlo Cracco. Quanto costa e come è fatto? Vale tutti quei soldi?

Forse non tutti sanno che l’uovo di cioccolato è nato in Francia: re Luigi XIV ha commissionato al chocolatier francese David Chaillou questo particolare dono. Mentre l’usanza di trovarci dentro una sorpresa nasce dall’idea di Fabergé.

Al supermercato possiamo trovare le uova di cioccolato con sorprese per grandi e piccini di ogni marca possibile e immaginabile. Anche le pasticcerie realizzano le loro prelibatezze, che si possono anche personalizzare per far trovare dentro un regalo gradito. Ovviamente non mancano le proposte luxury, dei grandi chef italiani alle prese con rivisitazioni personali del dolce tipico di Pasqua.

Per chi è alla ricerca di un dono esclusivo da fare o da farsi, ecco che lo chef Carlo Cracco ha messo in vendita le sue creazioni per Pasqua, disponibili anche sullo shop online.

“Il dolce di Pasqua più amato ed apprezzato da tutti è senz’altro l’uovo di cioccolato dalla forma elegante e dal gusto sofisticato. Realizzato con cioccolato al latte, ideale per chi preferisce un gusto più delicato e morbido! Al suo interno una super sorpresa! Peso dell’uovo 400 grammi“.

Quanto costa l’uovo di Pasqua 2024 di Carlo Cracco?

Sullo shop online di Cracco possiamo trovare l’uovo di cioccolato al latte e l’uovo di cioccolato fondente. Entrambi pesano 350 grammi e contengono una sorpresa dolce da 60 grammi. La lista degli ingredienti prevede pasta di cacao, burro di cacao, zucchero, latte intero in polvere emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia, colorante: E172.

Ma quanto mi costi? Sia per gli amanti del cioccolato al latte sia per chi preferisce il cioccolato fondente il prezzo è sempre lo stesso: 60 euro per ogni uovo di Pasqua. Il dolce di cioccolato varrà ogni centesimo speso?