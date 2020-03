Suor Germana, la “cuoca di Dio”, è morta all’età di 82 anni Muore Suor Germana, famosa sia per i suoi ricettari che accompagnano generazioni intere, ma anche per i suoi programmi in tv; comosciuta come la "cuoca di Dio"

È morta all’età di 82 anni, a Coronna Varesino , Suor Germana, la “cuoca di Dio“, famosissima sia per i suoi ricettari, che hanno accompagnato generazioni intere, sia per i programmi in tv che l’hanno resa la fedele più famosa in televisione. Il suo funerale, come previsto dall’ordinanza e dalle restrizioni anti.contagio, verrà svolto in privato e a porte chiuse.

Suor Germana, prima della vestizione Martina Consolaro, è nata a Crespadoro, in provincia di Padova , nel 1938. Entrò nell’ordine delle suore del Famulato Cristiano all’età di 19 anni, giovanissima, e vi è rimasta fino alla morte. Fu destinata all’insegnamento e anche ad una scuola per fidanzati dove insegnava cucina, l’arte in cui era più portata tra tutte. Il suo primo ricettario uscì nel 1982, “Quando cucinano gli angeli“. Dal 1987 in poi, iniziò ad uscire, periodicamente ogni anno, un capito de’ “l’Agenda di Suor Germana“. I suoi libri, molto amati, furono, in totale, più di 20.

Inoltre, ha collaborato anche con Radio Maria, la radio più ascoltata da tutti i credenti italiani, e con riviste come “Famiglia Cristiana” e “Visto“. Inoltre, la vediamo ospite di diversi programmi teleisivi come “Mi manda Lubrano“, “Forum” o “I Fatti Vostri“.

La suora era ricoverata da tempo in una clinica per anziani. Ricordiamo che, in un’intervista per Famiglia Cristiana, la donna ha affermato che la depressione fosse una bruttissima malattia da non sottovalutare e che, a viverla, si sta veramente male. E poi, sempre nell’intervista, aggiunge: “Non mi vergogno a dirlo: sono arrivata a pensare di farla finita. Si soffre anche perché molti non capiscono che è una vera malattia.”

E poi aggiunge: “Non serve a niente dire: ‘Dai, tirati su, non ci pensare’. Per uscirne ci vogliono dottori e medicine. Ma a conti fatti ringrazio il Signore: ho capito meglio cosa provano quelli che soffrono.”

Ha, inoltre, confessato di aver pensato di farla finita, almeno una volta nella sua vita, ma, da buona credente e cristiana, ha confidato nel Signore ed è stato proprio lui a darle la forza di andare avanti. È stata una donna da molti amata ed apprezzata. La sua scomparsa è sentita da molti e, nonostante i funerali siano a porte chiuse, sono comunque molti ad essere spiritualmente lì con lei.