Supercalifragili, il video di J-Ax e Annalisa realizzato in perfetto stile #iorestoacasa In piena quarantena J-Ax realizza il videoclip di “Supercalifragili” con Annalisa e molti ospiti, ed è bellissimo!

J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti (diventato famoso con gli Articolo 31 ma rimasto benissimo sulla cresta dell’onda anche dopo) ha avuto un’idea tanto semplice quanto assolutamente geniale!

In questi giorni in cui è bene stare a casa, per dimostrare che tutto può continuare e che ci si può anche divertire in piena quarantena e in pieno #iorestoacasa, con la collaborazione di Annalisa (voce già presente nel disco), di Luca Di Stefano e di guest-star tra YouTuber e TikToker, ha realizzato un video divertente e che porta un po’ di vivacità e brio in questi giorni a volte, diamocelo, un po’ lenti.

Supercalifragili, seconda traccia dell’album ReAle uscito nel gennaio di questo 2020, una canzone impreziosita dalla bella voce di Annalisa, e ora primo video girato ai tempi del Covid-19

Come lo stesso J-Ax scrive: “Questo video è stato realizzato a Marzo 2020, in piena quarantena. Perché stare rinchiusi non ci impedisce di rimanere aperti agli altri. Perché rimanere separati, ci unisce ancora di più. Perché siamo italiani. E andrà tutto bene. #iorestoacasa #iomidivertoacasa” .

A questo bellissimo progetto, realizzato usando esclusivamente la ormai famosissima applicazione TikTok, hanno partecipato, oltre ad Annalisa e il suo bellissimo gatto Blu, anche Nicolas (dietro la maschera di Hulk e dell’Uomo Ragno, figlio di J-Ax), Luca Di Stefano, Takagi e Ketra, Fabio Rovazzi, Karen Kokeshi, Surry, St3pny, Anima, Jessica Brugali (e il suo cagnone Sean), Simone Berlini, Lorenzo Antonelli, Nicolò Robbiano, Giulia Costantino, Iamzangare e Danny Lazzarin.



E ricordando il ritornello di Annalisa “da zero, dall’inizio, nel cielo era già scritto che dopo aver visto tutto nero, sopra di me l’arcobaleno, e se siamo forti e fragili non ci spaventa essere supercalifragili, supercalifragili”, facciamoci forza perché l’arcobaleno prima o poi arriva per davvero.