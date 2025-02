Svelato il mistero degli occhi di Fedez, perché si è mostrato con occhi neri e le pupille dilatate sul palco dell’Ariston

Fedez è uno dei protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove presenta il brano intitolato “Battito”. La sua partecipazione ha suscitato grande interesse, non solo per la musica, ma anche per il look scelto per la prima serata. Il cantante ha indossato un outfit total black, che ha attirato l’attenzione per il suo significato simbolico e per l’aspetto particolare dei suoi occhi, che apparivano neri e dilatati.

La nuova edizione del Festival di Sanremo e il ritorno di Fedez

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è stata inaugurata con un nuovo format, presentato da Carlo Conti, dopo il lungo periodo di conduzione di Amadeus. Tra i vari artisti in gara, Fedez ha fatto il suo ritorno sul palco dell’Ariston, a tre anni di distanza dal secondo posto ottenuto con Francesca Michielin. La sua partecipazione è stata preceduta da numerosi gossip, in particolare riguardo a presunti tradimenti nei confronti di Chiara Ferragni, che hanno contribuito a creare aspettativa attorno alla sua esibizione. Durante la prima serata, il cantante si è distinto non solo per il suo brano “Battito”, ma anche per il suo look che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Il dettaglio più discusso è stato senza dubbio il suo sguardo, che si presentava con occhi scuri e pupille dilatate, un elemento che ha suscitato curiosità e speculazioni sul suo significato.

Chi ha firmato il look di Fedez per la prima serata di Sanremo 2025

Per la sua partecipazione al Festival, Fedez ha scelto di adottare uno stile completamente nuovo, abbandonando i colori vivaci e gli accessori appariscenti a favore di un look più classy e lineare. Con la consulenza dello stylist Giulio Casagrande, il cantante ha deciso di puntare su un’eleganza sobria, che rimarcasse l’attenzione sulla sua musica piuttosto che sull’estetica. Per la prima serata, Fedez ha indossato un abito total black realizzato da Atelier Versace, la maison della sua amica Donatella Versace. L’outfit comprendeva pantaloni sartoriali con chiusura Medusa e una giacca monopetto arricchita da bottoni iconici e ricami tono su tono sulle spalle. A completare il look, il cantante ha optato per stivaletti in pelle scura e una camicia in tinta, esprimendo così una nuova forma di eleganza che rende omaggio alla tradizione sartoriale.

Il significato simbolico degli occhi neri e dilatati di Fedez

Il look di Fedez per il Festival ha assunto un significato ulteriore grazie al particolare aspetto dei suoi occhi, che apparivano neri e con pupille dilatate durante la sua apparizione sul red carpet. Questa scelta estetica non è stata casuale, ma un elemento voluto dal cantante stesso. Fedez ha spiegato che il suo brano “Battito” affronta tematiche legate alla depressione e all’uso di farmaci per il trattamento della condizione. Il verso “Dentro i miei occhi guerra dei mondi” ha ispirato Fedez a indossare lenti a contatto che simulano l’effetto della pupilla dilatata, simile a quello che si presenta quando si è sotto psicofarmaci. Nonostante avesse considerato l’idea di utilizzare lenti che coprissero completamente il bulbo oculare, il cantante ha rinunciato a causa delle difficoltà pratiche legate alla loro applicazione. Questa scelta ha quindi rappresentato un modo per esprimere visivamente il messaggio della sua canzone, rendendo il look ancora più significativo all’interno del contesto del Festival.