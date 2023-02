L’anno scorso è arrivato ultimo in classifica, riuscendo però a essere un tormentone estivo senza eguali. Perché gli ultimi saranno i primi. Quest’anno ha preso lezioni di canto e la sua Tango al Festival di Sanremo 2023 ha convinto tutti. Cosa sai di Tananai, della sua fidanzata e del perché si chiama proprio così il giovane cantante? Ti raccontiamo tutto noi!

Tananai, dopo l’ultimo posto dell’anno scorso, torna a Sanremo 2023 con una ballad, Tango, che racconta di un amore a distanza. Il suo, invece, non è un amore a distanza: il cantante, infatti, è felicemente fidanzato.

Alberto Cotta Ramusino, vero nome di Tananai, è nato nel 1995. Originario di Milano, è però cresciuto a Cologno Monzese dove ha coltivato la sua passione per la musica elettronica e per la canzone. Il debutto è del 2017, con l’album To Discover and forget, con lo pseudonimo Not For Us.

A dicembre 2023 il cantante arriva in finale a Sanremo Giovani con Esagerata: è tra i tre vincitori della manifestazione. Questo gli permette di essere al Festival di Sanremo 2022 con il singolo Sesso occasionale, dove arriva però ultimo.

Tananai la prende bene e trasforma quella che per altri è una sconfitta in una vittoria: lui trionfa alla radio e in estate il suo è tra i brani più ascoltati. Ha spiegato anche perché artisticamente si chiama così: Tananai è il soprannome che gli ha dato suo nonno. In dialetto bresciano indica un oggetto che non si usa più ma anche una persona ingenua.

Tananai, la fidanzata si chiama Sara Marino: ecco chi è

Da tempo Tananai vive una bellissima storia d’amore con Sara Marino, un architetto junior che ha studiato al Politecnico di Milano. In realtà il cantante non ama raccontare molto della sua vita privata. Mentre Sara è più “chiacchierona” sui social.