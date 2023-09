Tananai si prende una pausa dalla musica: l’annuncio ufficiale

Nel corso delle ultime ore, Tananai si è reso protagonista di un annuncio inaspettato sui social. Nel dettaglio, il celebre cantante ha deciso di prendere momentaneamente le distanza dal mondo della musica per dedicare un po’ di tempo a se stesso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Tananai è uno dei cantanti più amati e stimati nel mondo della musica italiana. Reduce dall’incredibile successo del suo tour più recente, l’artista ha annunciato sui social di fermarsi per un po’ di tempo.

Nel dettaglio, il cantante italiano ha parlato di una vera e propria pausa attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Ciao raga, faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati al mio concerto ieri e in generale chiunque sia venuto a un mio concerto in questi due anni bellissimi. E poi per dire che mi fermo per un pochino perché, appunto, si è chiuso questo cerchio, abbiamo finito ieri sera con l’ultima data del tour ed è stato bellissimo. Bellissimo. Volevo ringraziarvi dal profondo del mio… collo.

Stando alle dichiarazioni rilasciate mediante il post pubblicato sul suo account social, Tananai vuole fermarsi per un po’ per dedicare un po’ di tempo a se stesso e a musica del tutto nuova. Pertanto, così come ha affermato lui stesso, sento il bisogno di lavorare con nuova musica:

Che abbia senso di esistere e senso di essere ascoltata.

Inutile dire che la notizia inaspettata è diventata virale in rete nel giro di pochissime ore ed ha spiazzato tutti i suoi fan. In ogni modo, non c’è nulla per cui preoccuparsi: Tananai ha assicurato a tutti i suoi seguaci di tornare presto sul palco con brani inediti.