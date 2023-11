Tathiana Garbin, la confessione della tennista spiazza: “Ho un tumore raro”

La tennista ha confessato di dover mettere in pausa la sua carriera per via di un brutto male

Sono questi giorni di grande ansia e apprensione per Tathiana Garbin. Dopo la finale della Billie Jean King Cup a Siviglia, la campionessa si è resa protagonista che ha lasciato tutti senza parole. La tennista ha infatti rivelato di essere costretta a mettere in pausa la sua carriera per via di un brutto male. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tathiana Garbin sta male. Come già anticipato, in seguito alla finale della Billie Jean King Cup, che si è tenuta a Siviglia, la tennista ha rivelato che dovrà fermarsi per un po’ a causa di un brutto male. Inutile dire che la confessione della campionessa ha lasciato tutti senza parole:

Desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore. È mia intenzione condividere questa esperienza personale con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull’importanza della ricerca medica e della prevenzione.

E, continuando con il suo discorso, la campionessa ha poi aggiunto:

Quello di Siviglia era un appuntamento importantissimo per me, a cui non volevo assolutamente mancare nonostante fosse a pochissima distanza dall’operazione. Dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo. Sono determinata a superare anche questa sfida e a continuare a competere al massimo delle mie capacità.

Come già anticipato, le parole della tennista hanno lasciato tutti nello sconforto. Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha commentato la vicenda con queste parole: