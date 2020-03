Taylor Mega fa esplodere Instagram: pubblicata foto bollente Taylor Mega fa esplodere Instagram con una foto giudicata “bollente” e provocatoria, come la didascalia. Il web si divide in due parti, già migliaia i like e migliaia i fan scatenati.

Taylor Mega fa esplodere Instagram: da circa una trentina di minuti ha pubblicato una foto che in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di like. La foto è stata definita come “bollente”, ma altrettanto è la frase che l’influencer ha abbinato all’immagine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 28 Feb 2020 alle ore 7:34 PST

La foto fa discutere, perché giudicata da alcuni utenti come “troppo scoperta”, ma altri la giustificano sostenendo che una modella del genere possa permettersi questi scatti. A coprirla in effetti ci sono ben pochi pezzi di stoffa: un jeans aperto e uno slip nero. Sopra nulla, solo il suo braccio che tenta di scoprire/coprire.

“Vuoi metterti in quarantena con me?” Questo è solo uno dei commenti che stanno facendo il giro del web, riguardante la foto della famosa influencer, Taylor Mega. Sempre al centro dell’attenzione per ciò che pubblica sui suoi social, è stata nominata da alcuni utenti una delle “regine dei social”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 25 Feb 2020 alle ore 10:17 PST

L’influencer ha già raggiunto quasi 300mila like, aggiungendo all’immagine postata da soli pochi minuti la scritta “Bella e dannata”. Il web si divide in due parti: chi la critica, chi la ama e la riempie di complimenti. Alcuni utenti commentano addirittura con un “Ti amo” o addirittura con un “Irreale”.

Proprio negli ultimi giorni l’influencer ha anche dichiarato di avere in mente diversi progetti, motivo per cui sarà assente da alcuni programmi TV per qualche tempo. Come si può notare dai numerosi post sui social però, ciò non significa che abbia “abbadonato” i suoi fan. A loro infatti, dedica sempre qualche foto mozzafiato o qualche commento e frase che genera polemiche, fa discutere o fa piacere a chi la segue.