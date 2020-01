Taylor Swift, la madre ha un tumore al cervello Taylor Swift annuncia con dolore che la sua famiglia sta attraversando un momento delicato: la madre ha un tumore al cervello

Con profondo dolore Taylor Swift annuncia che la sua famiglia sta attraversando un periodo decisamente delicato. La mamma della cantante, infatti, era già in cura per un tumore al seno, quando ha scoperto di avere anche un tumore al cervello. In un’intervista a Variety l’interprete parla di un momento davvero molto delicato e complicato per tutti quanti.

È con dolore che Taylor Swift annuncia che, mentre la mamma Andrea sta già combattendo contro un tumore al seno, per il quale è in cura da qualche tempo, è stato diagnosticato anche un tumore al cervello.

La cantante stava parlando ai giornalisti di Variety del documentcario Netflix Miss America, che sarà presentato in anteprima in occasione del prossimo Sundance Film Festival, quando ha deciso di raccontare quello che la sua famiglia sta attraversando.

Ad aprile 2015 la madre Andrea ha ricevuto una diagnosi di cancro al seno. Un momento delicato della sua vita, al quale se ne è aggiunto un altro.

Mentre il cancro al seno era in remissione, è tornato. Taylor Swift ne ha anche parlato in una delle canzoni di Lover, in Soon You’ll Get Better.

In seguito, però, è successo qualcos’altro che ha di nuovo destabilizzato la sua famiglia. La scoperta di un nuovo cancro, evento che è incluso anche nel documentario che sarà presto visibile a tutti.

E poi la terribile notizia:

“Mentre stava andando a fare alcuni trattamenti, le hanno trovato un tumore al cervello. E i sintomi di una persona che deve confrontarsi con un tumore al cervello non hanno nulla a che fare con quello che abbiamo dovuto affrontare quando abbiamo dovuto affrontare il suo cancro precedente. È stato un momento veramente complicato per noi, come famiglia”.

Proprio per stare vicina alla madre, Taylor Swift ha deciso di dar vita a un tour che comprende solo quattro stadi negli USA e dei festival in Europa, così da poterle stare accanto il più possibile.

“Non sappiamo quello che succederà, non sappiamo quale trattamento sceglieremo. Ma lei ci sarà sempre”.