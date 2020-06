Temptation Island 2020: svelati i primi nomi delle coppie e la conduttrice Temptation Island 2020 sta per arrivare nelle televisioni degli italiani: sono stati svelati i nomi delle prime coppie, ma anche quello della conduttrice

Temptation Island 2020 è alle porte: anche se all’inizio c’era incertezza, a causa della situazione attuale, ecco arrivare la conferma e le prime informazioni sul programma. Infatti, sono usciti i primi nomi dei concorrenti di questa edizione, ma anche il nome della presentatrice di quest’anno.

Quest’anno l’edizione di Temptation Island era un po’ nell’incertezza, a causa proprio dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. Invece, contro molte aspettative, l’edizione del 2020 del programma andrà in onda senza nessun intoppo, si spera. Ecco allora affiorare le prime novità riguardanti i concorrenti e la presentatrice, anche questa in forse fino a poco tempo fa: è arrivata la conferma sulla presenza di Alessia Marcuzzi nel programma, proprio come conduttrice.

Affianco a questa notizia, arriva anche quella appartenente ai concorrenti. Infatti, pochi giorni fa erano usciti già i nomi di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, coppia che nell’ultimo periodo è stata molto al centro dei rumors e del gossip nostrano, dopo la partecipazione della donna al Grande Fratello Vip 4. Molto più fresca è, invece, la notizia della partecipazione anche di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Questi sono i nomi certi, ma ci sono anche tante supposizioni che potrebbero risultate veritiere.

Infatti, come accaduto negli anni precedenti, all’interno della trasmissione potrebbero esserci anche delle neo coppie, formate all’interno della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. Per esempio, dei nomi molto gettonati in questo senso sono Sammy Hassan e Giovanna Abate, usciti di recente dalla trasmissione. Si pensa, inoltre, anche la presenza di qualche volto del Trono Over. Ci sono, però, anche altre novità.

A quanto pare, il programma quest’anno potrebbe strutturarsi su due piani narrativi paralleli: uno riguardante le coppie di personaggi noti ed un altro riguardante invece personaggi non noti. Questo, però, farebbe presupporre anche che il programma durerà più del solito. Per quanto riguarda i concorrenti noti, bisogna anche presentare un po’ la coppia da poco rivelata.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non sono due personaggi conosciutissimi nel mondo del gossip, ma sono comunque volti e nomi noti. Infatti, lei è attualmente speaker radiofonica per Radio Zeta, ma nel 1999 è stata anche eletta Miss Italia. Lorenzo Amoruso, invece, è un ex calciatore, noto anche per la sua partecipazione a diversi programmi televisi come Celebrity MasterChef.