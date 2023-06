Temptation Island, Alessia Bottiglia è già apparsa in tv: ecco dove l’abbiamo già vista

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island e su Canale 5 la produzione sta presentando pian piano le coppie che parteciperanno al programma. La seconda coppia annunciata nel promo della trasmissione di Maria De Filippi è quella formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati. Forse non tutti sanno che Alessia ha già partecipato ad alcuni programmi tv: scopriamo insieme dove l’abbiamo già vista.

Nel promo di Temptation Island Alessia ha rivelato che è stata proprio lei a scrivere al programma. La giovane ha raccontato di voler farsi perdonare e di voler riconquistare il suo fidanzato dopo aver portato avanti per ben due anni una relazione con un altro uomo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho scritto io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione per circa due anni con una persona molto più grande di me, a giugno dell’anno scorso Davide ha scoperto tutto. In quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo. Purtroppo però credo di non esserci riuscita. Quindi adesso voglio capire se noi due possiamo rimanere insieme o ci dobbiamo definitivamente lasciare.

Queste, invece, sono state le parole del compagno di Alessia, Davide Rosati:

Ho tenuto nascosto a lei che sapevo di questa storia per un anno e mezzo. Ho deciso di partecipare perché voglio capire se riesco davvero a perdonare la mia ragazza e soprattutto a dimenticare quello che ha fatto in passato.

Temptation Island, non è la prima volta che Alessia Bottiglia appare in tv: ecco dove l’abbiamo già vista

Come già anticipato, a molti non sarà sfuggito il fatto che non è la prima volta che Alessia Bottiglia appare sul piccolo schermo. Sono molti, infatti, i programmi tv a cui la protagonista di Temptation Island ha già partecipato.

Alessia è stata la protagonista di Take Me Out, programma condotto da Gabriele Corsi e di Forum. Inoltre, Alessia Bottiglia ha partecipato anche a Chi Ti Conosce?, programma condotto da Max Giusti e andato in onda su Canale Nove.