Temptation Island, Alessia Ligotti irriconoscibile dopo la fine del programma: ecco come si è mostrata sui social

Alessia Ligotti e Federico sono stati una delle coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. Nel falò di confronto andato in onda durante l’ultima puntata del programma, i due hanno deciso di uscire separati e di percorrere delle strade diverse. In queste ultime ore Federica sta facendo molto parlare di sé dopo essere tornata sui social: scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Nelle scorse ore Alessia Ligotti ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. L’ex fidanzata di Federico si è mostrata completamente diversa rispetto a come l’abbiamo conosciuta nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Nel dettaglio, Alessia è apparsa con i capelli neri e le labbra più gonfie. Lo scatto ha interessato i molti giornali di cronaca rosa. Ad esempio, ‘Cosmopolitan’ si è espresso su Alessia con queste parole:

Perché si parla tanto delle ultime foto social di Ale di Temptation Island? […] Oltre ad una foto con Filippo Bisciglia e ad uno scatto con la compagna d’avventura Gabriela, Alessia ha condiviso con i suoi nuovi followers alcune foto in cui mostra la sua nuova immagine. Capelli più scuri e una bocca più carnosa: un cambiamento che non è di certo passato inosservato agli aficionados di Temptation Island. “Irriconoscibile”, il commento più inflazionato, “Ha già cambiato i connotati” e poi “Face App è da denuncia comunque”

Al momento Alessia è rimasta in silenzio ed ha preferito non commentare quanto sta circolando su di lei in questi giorni.

Temptation Island, le prime parole di Alessia Ligotti dopo essere uscita dal programma

Dopo la fine di Temptation Island, Alessia Ligotti è tornata sui social dove ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta durante il suo viaggio nei sentimenti. Queste sono state le sue parole a riguardo: