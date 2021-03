Temptation Island all’attacco: pubblicati i video inediti che incastrano Pietro Delle Piane

Le dichiarazioni rese da Pietro Delle Piane a Live-Non è la D’Urso hanno alzato un vero e proprio polverone. Il compagno di Antonella Elia domenica scorsa ospite da Barbara D’Urso ha avuto modo di tornare a parlare della sua relazione e, in modo particolare, del programma che lo ha visto protagonista la scorsa estate, Temptation Island.

Fonte: Mediaset

A finire nell’occhio del ciclone è stata soprattutto una sua frase, “È uno show, non è la vita, lì ho recitato un ruolo” – che ha messo in dubbio la veridicità del programma. Una frase che ha mandato su tutte le furie la produttrice del reality Maria De Filippi che tramite un comunicato della Fascino PGT (la sua società) ha reso noto che agirà per vie legali contro il signor Delle Piane.

“La società Fascino Pgt, apprese le dichiarazioni rese dal sig. Pietro Delle Piane in merito alla sua partecipazione a Temptation Island nel corso della trasmissione Live – Non è la D’Urso, andata in onda ieri 14 marzo 2021, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma Temptation Island. La Fascino Pgt informa, quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa” – si legge nel comunicato.

Temptation Island pubblica video inediti su Pietro Delle Piane

Ma non è finita qui perché dopo aver reso noto che querelerà il compagno della Elia, la Fascino PGT ha pubblicato un video inedito in cui si vede l’uomo flirtare con una single nel programma, togliendosi i microfoni.

“PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ!!!!” – recita il video, con tanto di punti esclamativi.

l chiarimento di Pietro Delle Piane non si è fatto attendere: “Ho detto “ho recitato a Temptation Island” nel senso che ho recitato per far ingelosire Antonella. Mi riferivo al momento in cui ho portato le ragazze nell’angolo buio della casa dove non c’erano le telecamere facendo credere chissà cosa. Mi riferivo anche al fatto che non si giudica una persona in un programma televisivo in cui si fa comunque spettacolo”.