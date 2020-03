Temptation Island, che fine hanno fatto Gabriele Pippo e Silvia Maturani? Dopo Temptation Island che fine ha fatto la coppia tanto chiacchierata del reality? Silvia Maturani rilascia delle pesanti dichiarazioni su Gabriele Pippo

La scorsa edizione di Temptation Island Vip ha avuto come protagonisti molti personaggi che hanno dato da parlare di sé. La coppia più discussa è stata indubbiamente quella formata da Gabriele Pippo e Silvia Maturani.

Il percorso dei due nel reality è stato molto turbolento e, durante l’esperienza, Silvia Maturani si è pericolosamente avvicinata al single Valerio Maggiolini. Nel falò di confronto, come già sappiamo, la coppia aveva comunque deciso di dare una seconda possibilità al rapporto.

Purtroppo però, a pochi mesi dall’esperienza televisiva, i due si sono separati definitivamente. I problemi venuti fuori durante Temptation Island non si erano risolti, a quanto pare. Silvia Maturani aveva dichiarato aspramente:

“Dobbiamo stare con delle persone che ci fanno sentire importanti ogni giorno, che riescano a mettere da parte, ogni tanto, il lavoro per voi. Io credo sia assurdo che una donna stia sempre da sola. Sempre”.

Ad accrescere la tensione nella relazione è arrivati anche un video in cui Gabriele Pippo veniva ripreso intento a dare pacche sulle natiche a delle modelle che twerkavano in perizoma, in una manifestazione in cui le donne sono viste come oggetto. Silvia Maturani è ovviamente andata su tutte le furie, ed ha commentato:

“Non so se questo programma vi ha montato la testa, continuate a fare cose schifose, a fare le vittime ma non sapete cosa è il rispetto per la donna…promuove la musica?…io sono schifata… Fanno tutti quelli preoccupati che magari la famiglia vi guarda in TV, poi però non vi vergognate di fare video musicali con donne svestite, con perizomi inesistenti. Se uno chiede rispetto deve dare rispetto. Io avrò esagerato in TV, ma qui adesso ha toccato il fondo!”.

La risposta del produttore musicale non ha tardato ad arrivare:

“Senti bella, una domanda, una curiosità, ma ora che sei sola non ti va di uscire con il single Valerio come quando stavi con me? Così ti manda a fan***o due volte” ha dichiarato Gabriele Pippo, rivolgendosi alla sua ex compagna.

Attualmente il produttore è single e, pare aver ammesso le sue colpe. Gabriele Pippo ha ammesso infatti di non aver dedicato il giusto tempo per ricostruire la relazione, e si augura che possa tornare amico della sua ex come erano un tempo.

In riferimento a Temptation Island ha detto di ricordare con piacere l’esperienza, dato che: “Anche se dolorosa per certi versi, conservo un bel ricordo, perché è stata proprio l’isola a permettermi di crescere.”.