Temptation Island, Daniele Schiavon coinvolto in un incidente: come sta ora

In queste ultime ore il nome di Daniele Schiavon è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime notizie, pare che il tentatore di questa nuova edizione di Temptation Island sia stato coinvolto in un incidente stradale a Roma. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Daniele Schiavon è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island. Ricordiamo che Daniele è stato anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne, nonché la scelta dell’ex tronista Giulia Quattrociocche. Come già anticipato, in queste ultime ore è emersa la notizia secondo cui Daniele Schiavon è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Roma.

Stando a quanto riporta il sito ‘FanPage’, l’incidente stradale di cui l’ex corteggiatore si è reso protagonista è avvenuto lo scorso 15 luglio sulla Via Aurelia, a Roma. Pare che a causa di un tamponamento, l’auto su cui viaggiava Daniele si è ribaltata più volte.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte nell’incidente è in pericolo di vita. Il tentatore di Temptation Island viaggiava insieme ad altri due ragazzi quando, per via di un tamponamento, la macchina si è ribaltata. Fondamentale è stato l’intervento di alcuni passanti che hanno soccorso immediatamente le persone coinvolte nell’incidente, portate poi in ospedale.

Come già anticipato, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita. Per quanto riguarda le condizioni di salute di Daniele Schiavon, pare che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sia rimasto molto scosso da quanto successo e che abbia ancora dei dolori alla testa e al collo. Al momento il tentatore di Temptation Island ha preferito rimanere in silenzio e non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a quanto successo.