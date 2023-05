Temptation Island, Federico Rasa e Floriana Angelica si sono lasciati: il motivo

Gli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno annunciato che non stanno più insieme

Temptation Island è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore una coppia che ha partecipato al programma di Maria De Filippi sta facendo molto parlare di sé per l’annuncio social fatto qualche giorno fa riguardo la decisione di mettere la parola fine al loro rapporto. Scopriamo insieme nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo.

Tutti coloro che hanno seguito Temptation Island ricorderanno senza ombra di dubbio Federico Rasa e Floriana Angelica. Come già anticipato, la coppia in questi giorni sta facendo molto parlare di sé in quanto sono stati molti i fan che non hanno potuto fare a meno di notare alcuni indizi che hanno pensare al fatto che i due stessero vivendo un periodo di crisi.

Qualche ora fa è arrivato l’annuncio da parte dei diretti interessati i quali hanno confermato la fine della loro storia d’amore. Queste sono state le parole che Federico Rasa ha scritto sulla sua pagina Instagram:

Ragazzi, è successo. Ma non c’è stato alcun tradimento.

Inutile dire che le parole dell’ex protagonista di Temptation Island hanno attirato l’attenzione dei fan più curiosi.

Sono stati molti infatti coloro che hanno cercato di scoprire di più in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Anche Floriana Angelica ha voluto dire la sua sulla fine della storia d’amore con Federico, il quale ha poi risposto alle domande dei più curiosi con queste parole:

Sì, ci abbiamo riprovato ma abbiamo capito che la storia non andava più! Ma vi ripeto che non c’è stato nessun tradimento da entrambe le parti.

Al momento non ci è dato sapere il vero motivo che ha portato i due ex protagonisti di Temptation Island a mettere la parola fine alla loro storia. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i due forniranno ulteriori dettagli a riguardo.