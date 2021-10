Brutto periodo per Valeria Liberati, l’ex concorrente di Temptaion Island che ha partecipato al programma con Clavy Mallokapis ha parlato della figlia. La bambina ha contratto il Covid-19.

Valentina Liberati è stata la prima ad accusare i sintomi, ma stranamente lei risulta negativa. Ma la farmacista le ha comunque consigliato di ripetere presto il tampone:

Sono un pò raffreddata, non so se è influenza. Oggi ho fatto il tampone e sono negativa, però il farmacista mi ha consigliato di rifare il tampone tra 4/5 giorni così sono più tranquilla.

Alla piccola Michelle, invece, è andata peggio. La piccolina però è positiva e la cosa peggiora è che mamma e figlia devono comunque stare separate:

Michelle ha fatto anche lei il tampone, perché doveva rientrare a scuola domani, ma così non sarà perché mi ha chiamata il dottore e mi ha comunicato che Michelle è positiva quindi da oggi inizia la quarantena fino al 10 e giustamente anch’io devo farla. È brutto perché lei è positiva e io negativa e non possiamo avere nessun tipo di contatto.

Ora la donna si è organizzata per tenerla in casa, per il momento le lascia da mangiare davanti la porta di casa, la piccola sta affrontando tutto con molta forza:

Le devo lasciare da mangiare fuori la porta, farla mangiare sui piatti di plastica, devo stare attenta a quando va in bagno perché ogni volta devo disinfettare tutto, mascherina sempre anche all’interno della sua camera. Quando entro da lei devo indossare doppia mascherina e guanti. Entro solo per disinfettare e fare le pulizie giornaliere. Saranno giorni molto difficili perché quando la senti piangere, non puoi abbracciarla, non puoi coccolarla. La vedo piccola per affrontare tutto questo, mi si spezza il cuore.

