Temptation Island, la madre di Perla Vatiero contro Mirko Brunetti: lo sfogo social

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione di Tempation Island. Dopo aver preso la decisione di uscire separati dal programma, Mirko e Perla hanno preso due strade completamente. Mentre lui ha iniziato a frequentare la single Greta Rossetti, Perla ha confessato di aver iniziato a frequentare il tentatore Igor Zeetti.

Nel corso delle ultime ore sta facendo molto parlare un post social che la madre di Perla ha scritto sulla sua pagina Instagram. Nelle parole scritte dalla donna è evidente il riferimento Mirko Brunetti, ex fidanzato di sua figlia contro il quale si è scagliato fortemente.

Inizia così il lungo post scritto dalla madre di Perla per sua figlia:

Mia perla rara, ancora una volta mi hai reso fiera di te, della donna che sei e dei valori che possiedi. Ammetto che guardarti piangere, soffrire, arrabbiarti mi ha spezzato il cuore. Non avrei mai voluto vederti così, ma so che tutto questo sarà una lezione di vita indelebile per te.