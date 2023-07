Temptation Island, le prime parole di Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo dopo il falò di confronto

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione di Temptation Island. Nella puntata del programma andata in onda lunedì 17 luglio, i due si sono resi protagonisti di un vero e proprio colpo di scena. Dopo un primo falò in cui hanno scelto di uscire separati, Giuseppe e Gabriela hanno avuto un secondo confronto.

Dal secondo falò, andato in onda nella puntata di lunedì 17 luglio, Giuseppe e Gabriela hanno deciso di non poter fare a meno l’uno dell’altro e quindi di poter uscire insieme. Queste sono state le parole della 19enne rilasciate dopo essere uscita da Temptation Island insieme al suo Giuseppe:

Non l’ho mai visto così. Mai. Mi è sembrato sincero. L’ho guardato negli occhi. Mi fa piacere però comunque rimango in punta di piedi.mi devi dimostrare, non è che da domani ‘non ti vai a prendere il caffè’ o ‘non ti muovi di casa’. Non esiste. Piano piano, da stasera. All’inizio non mi mancava, a dire la verità non mi mancava proprio. Da quando ho iniziato a vedere i video, da quando ho iniziato a vedere i falò stavo malissimo. Ho avuto paura, ho iniziato a pensare non è che gli piace quell’altra persona e io devo ricominciare da zero. Sono stata malissimo e ho capito che l’uomo ancora. Non è abitudine, è amore.ci metto una pietra sopra e vado avanti.