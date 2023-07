Temptation Island, l’indiscrezione su Mirko e Perla dopo aver lasciato il programma: “Non sono tornati insieme”

Mirko e Perla sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione di Temptation Island. Durante il falò di confronto, la coppia ha deciso di uscire separata dalla trasmissione e, stando alle indiscrezioni, sembra che i due abbiano deciso di non tornare insieme. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono lasciati definitivamente. Nel corso del programma Mirko si è avvicinato molto alla single Greta e ciò ha messo a dura prova la relazione con Perla. Come già anticipato, pare che i due non siano tornati insieme dopo il programma. Ma non è finita qui.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra infatti che Mirko abbia deciso di frequentare la single Greta anche dopo essere uscito dalla trasmissione. Sembra inoltre che la frequentazione tra Mirko e Greta sia stata accettata dal padre di lui. Il signor Brunetti, infatti, ha smesso di seguire sui social Perla ed ha iniziato a seguire la single Greta.

Nonostante le indiscrezioni in circolazione su Mirko e Perla, per sapere notizie certe bisogna attendere l’ultima puntata di Temptation Island che andrà in onda il 31 luglio. Ricordiamo che Mirko e Perla, che sono stati insieme per ben cinque anni, hanno pensato di convolare a nozze. Il percorso fatto all’interno di Temptation Island si è però rivelato fatale ed ha portato la coppia a maturare la decisione di lasciare la trasmissione da separati.

