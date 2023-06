Temptation Island, Manuel e Isabella finiscono nei guai: la segnalazione

Ieri sera lunedì 26 giugno 2023 è andata in onda la prima puntata di “Temptation Island“. Tra le coppie divenute già popolari troviamo quella composta da Manuel e Isabella. Di recente, questi ultimi, sono finiti al centro delle polemiche in rete. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Senza alcuna ombra di dubbio, Manuel e Isabella sono diventate già una delle coppie più che chiacchierate e popolari della nuova edizione di Temptation Island. Nel corso delle ultime ore, i due sono finiti nei guai per via di una segnalazione diffusa in rete da un utente.

Nella prima puntata di Temptation Island, Manuel si è lasciato andare ad un duro sfogo a distanza di poche ore dall’ingresso:

Sento che lei non accetta le persone che mi stanno intorno. Alcuni comportamenti della mia famiglia, lei non li ha capiti, ma ci sta. Anche io non capisco come si comportano a casa sua, ma io me ne frego. Sono persone più umili, terra terra. Magari questo lei non lo ha accettato. Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente. È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?

Per quanto riguarda Isabella, quest’ultima è scoppiata in lacrime dinanzi a Filippo Bisciglia provando a dare una giustificazione ai suoi comportamenti:

Sicuramente sbaglio i modi con cui gli dico le cose, ma io mi sento attaccata quando io queste cose gliele dico perché voglio vederlo realizzato e felice. lo voglio parlare con lui. Non ha senso restare qui. lo andrei da un’altra parte e non starei con lui, sapendo che non mi può dare certe cose.

In ogni modo, nel corso delle ultime ore, sul web è stata diffusa una clamorosa segnalazione. Nel dettaglio ì, una coppia che aveva fatto i casting insieme a loro ha smentito il fatto che a fare richiesta sia stato lui. In realtà, secondo quanto riporta la ragazza in questione, Isabella avrebbe voluto partecipare a Temptation Island per interessi personali: