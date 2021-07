La giovane protagonista del reality a quanto pare si è licenziata dal lavoro storico per tentare la via della popolarità

Manuela e Stefano sono una delle coppie di Temptation Island. I due hanno deciso di partecipare al programma per cercare di recuperare il rapporto che si è incrinato durante il lockdown quando Manuela ha scoperto alcuni tradimenti di Stefano. Di conseguenza lei aveva deciso di interrompere la convivenza.

Ma nei giorni scorsi sono arrivare alcune segnalazioni a famosi blogger che vedrebbero la coppia lasciata già da tempo ma che hanno deciso di partecipare al reality solo per avere popolarità. In particolare Manuela avrebbe convinto Stefano a partecipare con la scusa di recuperare il rapporto, ma in realtà il suo obiettivo era quello di diventare influencer e guadagnarsi serate nei locali della sua zona.

Manuela che prima faceva la barista a quanto pare si è anche licenziata dal bar dove lavorava da tantissimi anni per tentare con la sua agenzia la strada della popolarità. Durante la terza puntata del docu-reality, la blogger Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sulla ragazza. Un utente anonimo ha fatto sapere di avere un amico in comune con la concorrente pugliese: “Lei è andata a Temptation solo per fare una ripicca al fidanzato”. Inoltre, nel prosieguo del messaggio si legge: “Si è licenziata dal bar per cui lavorava da una vita”.

Ovviamente, in questi casi è necessario usare il condizionale perché si tratta di indiscrezioni che finora non sono state confermate né smentite dalla diretta interessata.

Temptation Island, anche il single Luciano beccato con la sua ex

Indiscrezioni sono arrivate anche sul single Luciano che ha legato molto con Manuela durante la permanenza nel reality. Secondo il blogger Amedeo Venza nonostante il tentatore abbia più volte promesso a Manuela che, una volta terminato il programma, per lei ci sarebbe sempre stato, pare invece che abbia cominciato a risentirsi con l’ex fidanzata. Senza giri di parole, Amedeo ha definito il single una persona falsa per il modo in cui ha sedotto Manuela. La coppia intanto pare sia uscita separata dalla trasmissione.