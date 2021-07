Le perizie della coppia di Temptation Island formata da Federico e Floriana sono state avvincenti e, a tratti, sconcertanti. I fans del programma sicuramente sanno come sono andate le cose: Federico si è avvicinato molto alla single Vincenza Botti, scatenando l’ira della sua fidanzata, che aveva deciso di lasciarlo.

UeD Magazine raccoglie la testimonianza della stessa Vincenza, che racconta la sua esperienza. La tentatrice si era classificata terza a Miss Italia 2015 e aveva partecipato a Ciao Darwin. Secondo la Botti Federico non era più certo dei sentimenti che provava per la sua fidanzata.

A convincere la tentatrice di ciò erano state alcune dichiarazioni del fidanzato stesso nel corso della permanenza a Temptation Island. “C’è stata una sera in particolare, mentre stavo facendo il bagno nella vasca idromassaggio e lui si è seduto su una sdraio accanto a me, in cui abbiamo iniziato a chiacchierare e Federico mi ha fatto alcune confessioni che mi hanno lasciata un po’ scossa. Ho percepito che era arrivato alla consapevolezza che la sua fidanzata avrebbe potuto non renderlo felice. Ma non volendo mai prendere delle decisioni che possano ferire le persone che ha accanto, non aveva il coraggio di lasciarla” dice.

Vincenza poi racconta che, secondo Federico, Floriana tenderebbe ad essere lasciata piuttosto che lasciare. Al riguardo, la tentatrice è stata molto severa: “Credo che questo modo di pensare sia sbagliato per entrambe le parti della coppia. Se non c’è amore, non c’è passione, bisogna trovare il coraggio per lasciare andare le persone, non solo per la propria serenità ma anche per rispetto e affetto nei confronti dell’altro”. E poi la rivelazione che tutti stavano aspettando: Vincenza sarebbe disposta a rivedere Federico dopo Temptation Island.

Queste le parole che lo confermano: “Quando l’ho visto il giorno dello sbarco sono rimasta subito colpita. Aveva una camicia rosa e, amando quel colore, ho pensato fosse un segno del destino. Da lì ci siamo scelti a vicenda”. Infine, Vincenza ha detto la sua opinione su Floriana: “Mi è sembrata una persona semplice, ma anche insicura. Di questo mi è dispiaciuto, perché una donna non dovrebbe mai dubitare di se stessa, anzi dovrebbe essere la prima a piacersi e a stare bene”.