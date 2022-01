Teo Mammucari a C’è posta per te ha deciso di parlare del suo rapporto, non proprio sereno, con il fratello, con cui non parla ormai da tempo. Nel salotto del sabato sera di Maria De Filippi il famoso conduttore televisivo ha deciso di raccontare cosa è successo con suo fratello, per arrivare così ai ferri corti.

Durante la seconda puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 15 gennaio 2021, su Canale 5, Maria De Filippi ha invitato il cast di Tu si que vales, per dare una mano a Carmine, ragazzo di Scafati, a fare una sorpresa al fratello Francesco.

Carmine e Francesco sono rimasti senza i genitori, morti a distanza di poco tempo l’uno dall’altra. Francesco è diventato di fatto un papà per Carmine e la loro storia ha commosso tutti i giudici del programma tv Mediaset presenti: Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli ha parlato dell’amore che lega i due fratelli:

Perdere i genitori è uno dei lutti più grandi che si possano vivere. Nel loro caso li hanno persi in contemporanea, quindi voi avete conosciuto una tragedia devastante.

Anche Teo Mammucari ha voluto parlare di quel legame incredibile, arrivando a fare una confessione che ha spiazzato tutti quanti, anche Maria De Filippi. Nessuno era a conoscenza della sua storia famigliare.

Teo Mammucari a C’è posta per te parla del dramma famigliare che lo ha colpito

Ho un fratello italo-pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo. Quando inizi a fare questo mestiere, per le persone cambi. Ti dicono ‘non ti voglio disturbare e non ti chiamo’, come se noi fossimo chissà cosa, ma si dimenticano che siamo solo persone. Quindi cominciano questi piccoli problemi, legati a queste cavolate, che creano disagi e poi ti ritrovi a dover spiegare l’importanza di certi legami.

Queste le sue parole che hanno colpito tutti quanti!