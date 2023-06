Teo Mammucari dice addio a Tu Si Sue Vales: ecco chi ci sarà al suo posto

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Teo Mammucari avrebbe detto definitivamente addio al suo ruolo di giudice nel programma tv Tu si que vales. Alla luce di questo, adesso tutti si chiedono chi sarà a prendere il suo posto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo aver abbandonato in modo definitivo la conduzione de Le Iene, adesso Teo Mammucari dice addio anche al suo ruolo di giudice a Tu si sue vales. Ma chi sostituirà il celebre conduttore? A prendere il suo posto sarà Luciana Littizzetto.

La notizia è tata diffusa nel corso delle ultime ore da Giuseppe Candela. Stando alle dichiarazioni rilasciate dall’esperto di gossip, Luciana Littizzetto ha accettato il ruolo di giudice a Tu si che vales e la vedremo sul piccolo schermo nella prossima edizione del reality show.

Dopo l’addio a Le Iene, il rapporto tra Teo Mammucari e Mediaset si è fatto sempre più complicato. A parlare in merito alla questione era stato lo stesso conduttore. Nel dettaglio aveva detto:

Davide (Parenti ndr) ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli.