Teo Mammucari è tornato in tv con Le Iene Show, in occasione del nuovo debutto è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Il conduttore, ha anche rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pesanti al quotidiano Libero, in particolare su alcuni programmi concorrenti come il Grande Fratello VIP.

Teo Mammucari ha ammesso di non guardarlo ma anzi di provare addirittura disprezzo:

Il Grande Fratello Vip? E’ un genere che detesto. Dopo tre minuti che li guardo vomito. E’ tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore.

Al contrario, non lascerebbe mai le Iene. È stato proprio il programma del suo debutto, prima il conduttore faceva ben atri mestieri.

Le Iene sono la mia famiglia, ho fatto Le Iene 22 anni fa. Prima l’inviato, poi la conduzione. Tu non lo sai, ma loro lì mi amano”. […] “Non è stato facile per me iniziare nel mondo dello spettacolo. Vengo proprio dalla strada, sono un coniglio selvatico. Facevo il pittore e l’imbianchino. Alla scuola di teatro puzzavo di vernice. Mi ha formato, mi è servito. Ho fatto tipo venti lavori, garagista, impianti di allarme.. Solo mi cacciavano tutti perché sul lavoro facevo il matto!”.