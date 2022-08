Ha paura Teresa Cilia, per il tumore all’utero che l’ha colpita. L’ex tronista del programma televisivo di Maria De Filippi Uomini e donne ha voluto raccontare il suo calvario, dopo la terribile diagnosi di cancro. Lei dice di essere stata “salvata dalla fede”. Ecco la sua storia e la sua lotta per combattere la malattia.

Sui social, l’ex tronista del dating show di Mediaset spiega perché per lungo tempo è stata lontana da Instagram. La giovane ragazza siciliana, infatti, nelle sue storie parla del tumore all’utero che l’ha colpita a 24 anni e della morte del padre.

Non è stato un periodo sicuramente facile per la giovane ragazza, che è stata protagonista del programma televisivo “Uomini e donne” per una stagione. Oltre alla malattia e a un intervento subito, infatti, ha dovuto salutare anche il papà al quale era molto legata.

Sapete cosa mi ha salvata? La fede! Sì, perché non mi sono rassegnata e ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto! Ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso.

Queste le parole di Teresa su Instagram: nelle Stories chiede scusa a tutte le persone che negli ultimi anni ha ferito, volontariamente e involontariamente.

Teresa Cilia dopo il tumore torna sui social e chiede scusa

Adesso le mie preghiere sono cambiate, prego per avere la correttezza di non deludere nessuno, amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno. Non sono perfetta e alcune situazioni forse le ho meritate…. Credetemi, c’è sempre chi sta peggio! Ma soprattutto, dopo la tempesta esce sempre il sole

Nelle Stories, però non ha mai parlato di Salvatore Di Carlo, corteggiatore nel dating show che ha sposato nel 2016. Dopo l’esperienza televisiva, lei è tornata a lavorare come commessa in un negozio, mentre lui come portiere del Modica calcio.