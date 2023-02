Teresa Cilia lancia una frecciatina a Salvatore Di Carlo: “Devi ricordare…”

Teresa Cilia è stata una delle tronista più famose e chiacchierate di Uomini e Donne. Al programma condotto da Maria De Filippi, la donna ha conosciuto Salvatore Di Carlo con cui poi è convolata a nozze. Tuttavia, a distanza di qualche mese dalla loro separazione, l’ex tronista ha lanciato una frecciatina velenosa contro il suo ex marito. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

La storia d’amore tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è nata nello studio di Uomini e Donne. I due sembravano essere più innamorati che mai. Tuttavia, con il trascorre del tempo, qualcosa è cambiato portando i due a mettere un punto definitivo al loro matrimonio.

Stando a quanto raccontato dalla stessa ex tronista di Uomini e Donne, il motivo della rottura sarebbe stato un tradimento da parte di Salvatore Di Carlo. Nonostante siano trascorsi alcuni mesi dall’episodio, la Cilia è tornata a scagliare una frecciatina contro il suo ex marito. Infatti, nel suo ultimi post di Instagram la donna ha scritto:

Non molto tempo fa, Teresa si era lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram per mettere a zittire le numerose chiacchiere sulla fine del suo matrimonio. Queste erano state le sue parole:

Sono sempre stata una signora, non ho mai detto il motivo reale della nostra rottura. Io non sapevo niente delle frequentazioni che aveva il mio ex durante la nostra storia, sto conoscendo tutto insieme a voi. Visto però quello che è accaduto tra noi, non posso che credervi.

In quell’occasione, la donna aveva rivelato il motivo della separazione con il suo ex marito:

A me non interessa niente, nè di cosa fa, di cosa farà, né di cosa mi ha fatto. Sono sempre stata una donna con la ‘D’ maiuscola, quello che si deve vergognare è lui. Ho scoperto dei messaggi, per questo ci siamo lasciati. Io rimango sempre me stessa e fiera di me.